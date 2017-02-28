DHA İSTANBUL - ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE YİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul
Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.
Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Eminönü'ndeki Üsküdar ve Adalar iskelesi
-Dijital levhalardaki iptal sefer duyurusu
-İskele görevlileri
-Vapurlardan detay
-Boğaz'daki sis
-Genel ve detaylar