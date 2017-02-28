DHA İSTANBUL - ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE YİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.

Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Eminönü'ndeki Üsküdar ve Adalar iskelesi

-Dijital levhalardaki iptal sefer duyurusu

-İskele görevlileri

-Vapurlardan detay

-Boğaz'daki sis

-Genel ve detaylar