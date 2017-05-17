DHA İSTANBUL - SEDAT ŞAHİN'İN VİLLASINDA CEPHANELİK BULUNDU :

* 2 LAV SİLAHI, 9 KALEŞNİKOF OTOMATİK TÜFEK, 20 TABANCA, EL BOMBALARI, 1 ÇUVAL MERMİ. ARAMALAR SÜRÜYOR.

Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI, İstanbul

Sedat Şahin'in yakalandığı Beykoz'daki villada Özel TİM polislerinin de katıldığı operasyon sürüyor. Villada hala devam eden aramalarda şu ana kadar 2 lav silahı, 9 kaleşnikof tüfek, 20 tabanca ve 1 çuval mermi ele geçirildi. Bugunkü operasyonda Sedan Şahin'in yanısıra evde bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul polisi, aralarında husumet "Sarallar" ve "Şahinler" gruplarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyordu.

Görüntü Dökümü

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- aramaların sürdüğü villa,

- çevresindeki polis önlemi

- gözaltına alınan 1 kişinin evden çıkarılışı

istanbul polisinin sarallar ve şahinler gruplarına yönelik operasyonlarında ele geçen silahlar (arşiv)