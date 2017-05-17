DHA İSTANBUL - SEDAT ŞAHİN GÖZALTINDA; SİLAHLAR ADRESTEN ÇIKARILDI

* Adreste yapılan aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptıkları adreste yaptıkları aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı. Lav silahının bir beze sarılı olduğu görüldü. Silahlar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirlien silahların çıkarılması

-Beze sarılı lav silahları

-Genel ve detaylar



