DHA İSTANBUL - SEDAT ŞAHİN GÖZALTINDA; ADRESTEN BÖYLE ÇIKARILDI

*Adresteki aramaların tamamlanmasının ardından Sedat Şahin emniyete götürülüyor.

Haber - Kamera: Özgür ALTUNCU-Güven USTA / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptıkları adreste yaptıkları aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı. Lav silahının bir beze sarılı olduğu görüldü. Silahlar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına götürüldü.

Aramaların tamamlanmasının ardından Sedat Şahin adrsten çıkarılarak emniyete götürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sedat Şahin'in çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi