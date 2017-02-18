DHA İSTANBUL- SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

16 Nisan'da yapılacak olan referandum için seçmen listeleri bu sabah itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak ve muhtarlıklar hafta sonları dahil hizmet verecek.

Seçmenler ayrıca YSK'nın “www.ysk.gov.tr" internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulayabilecek.

Muhtarlar seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenlerin listelerini muhtarlıklardan YSK'nın internet sitesinde ya da muhtarlarının arayarak kontrol edebileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Muhtarlıklardan görüntü

- Seçmen listelerinin asılması

- Muhtarlar ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Detaylar