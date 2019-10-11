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DHA İSTANBUL - SARIYER'DE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL () Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Baltalimanı...
GÜNDEM 11.10.2019, 17:07
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL ()
Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Baltalimanı Kemik Hastalıklarıı Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Erol'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
-Adli Tıp'tan görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Cenazesinin girişi
-Genel ve Detaylar
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