DHA İSTANBUL - ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ DİLEK ÖCALAN GÖZALTINA ALINDI

Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR, İstanbul

HDP'li Dilek Öcalan Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saat 16.55'de Türk Hava Yolları'nın TK 1875 sefer sayılı uçağıyla Milano'ya gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na gelen Öcalan, pasaport işlemlerinin yapıldığı sırada hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı ve buradan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Dilek Öcalan polislerin eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Bu sırada Osman Baydemir'in de Öcalan'ın yanında olduğu görüldü.

Dilek Öcalan'ın Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan dava kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Öcalan'ın SEGBİS'le davanın görüldüğü Mahkemeye ifade vermesi bekleniyor.

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baydemir ve öcalan'ın adliyeyeye girişleri

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