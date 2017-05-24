DHA İSTANBUL – SANİYELERLE DEĞİL, SALİSELERLE KURTULDULAR

Ersan SAN / İstanbul

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde üç genç bir parkın önünde kaldırımda sohbet ediyor.. Bir süre sonra birkaç adım atarak sohbet ettikleri yerden uzaklaşmak istiyorlar… İşte o anlarda, birkaç saniye saniye değil, birkaç salise önce durdukları yere doğru takla atarak bir araç geliyor. Gençler ilk şokla önce kaçmaya çalışıyor ancak canlarını kurtardıklarını anlayınca da merakla, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını kontrol etmek için kaza yapan aracın başına

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Gençlerin kaldırımda sohbet etmeleri

-Aracın takla atarak parka girmesi

-Gençlerin kaçışmları

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24.05.2017 - 19.44 Haber Kodu : 170524190