Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

DHA İSTANBUL – SANİYELERLE DEĞİL, SALİSELERLE KURTULDULAR

Ersan SAN / İstanbul İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde üç genç bir parkın önünde kaldırımda sohbet ediyor.. Bir süre sonra birkaç adım atarak sohbet...

DHA İSTANBUL – SANİYELERLE DEĞİL, SALİSELERLE KURTULDULAR

Ersan SAN / İstanbul
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde üç genç bir parkın önünde kaldırımda sohbet ediyor.. Bir süre sonra birkaç adım atarak sohbet ettikleri yerden uzaklaşmak istiyorlar… İşte o anlarda, birkaç saniye saniye değil, birkaç salise önce durdukları yere doğru  takla atarak bir araç geliyor. Gençler ilk şokla önce kaçmaya çalışıyor ancak canlarını kurtardıklarını anlayınca da merakla, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını kontrol etmek için kaza yapan aracın başına

Görüntü Dökümü:
------------------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Gençlerin kaldırımda sohbet etmeleri
-Aracın takla atarak parka girmesi
-Gençlerin kaçışmları
Detaylar 

24.05.2017 - 19.44 Haber Kodu : 170524190

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246