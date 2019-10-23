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DHA İSTANBUL  SANCAKTEPE'DE BIÇAKLA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

- 2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştı  Ramazan EĞRİ - İstanbul -  SANCAKTEPE’de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı. Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda...

GÜNDEM 23.10.2019, 17:42
DHA İSTANBUL  SANCAKTEPE'DE BIÇAKLA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

- 2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştı 

Ramazan EĞRİ - İstanbul -  SANCAKTEPE’de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.
Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa I. (40) yakalandı.
Kağıthane'de yakalanan Mustafa I.'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 2 kez,  "Kasten Yaralama" suçundan ise 5 kez  kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, 9 Nisan'da meydana gelen olayda Mustafa I.'nın Oğulcan U. ve kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladığı, 28 Eylül'de ise oğlu Oğulcan U. ile yürüyen Serhat U.'ya bıçakla saldırarak yaraladığı tespit edildi. Yakalanan Mustafa I., sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Bu arada Mustafa I.'nın iki saldırısı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından saldırı anları
-Zanlının fotoğraflı

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