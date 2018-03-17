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DHA İSTANBUL - ŞAHİN ALPAY TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL - ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında tahliye kararı verdi. Şahin Alpay, gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi....

DHA İSTANBUL - ŞAHİN ALPAY TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL - ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında tahliye kararı verdi. Şahin Alpay, gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Alpay'ı cezaevi çıkışında eşi, çocukları ve torunu karşıladı.
Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karar sonrası tahliye edildi. Gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alpay, 20 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden cezaevi aracıyla çıkarılarak Kınalı gişelerine getirildi. Kendisini burada bekleyen ailesine kavuşan Alpay, kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"20 AY ÇOK ZOR GEÇTİ"
Alpay konuşmasında, "Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti. Çıktığım zaman da arkada kalan ne terörizm ile ne darbe ile ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum" dedi.
Alpay daha sonra eşi, çocukları ve torunu ile bir süre hasret giderdi. Anayasa Mahkemesi'nin kendisine 1 ay ev hapsi verdiğini söyleyen Alpay'ın ailesi ise ikinci bir sevinç daha yaşadı. Kendisini bekleyen gazetecilere gitmeden aile pozu veren Alpay, araca binerek buradan ayrıldı. 
Cezaevinden tahliye olan 74 yaşındaki Gazeteci-Yazar Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Alpay'ın cezaevi aracıyla gelmesi
- Ailesine kavuşan Alpay
- Kızı ve torununa kavuşan Alpay'ın görüntüsü 
- Alpay'ın açıklama yapması
- Genel ve detaylar

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