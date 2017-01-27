DHA İSTANBUL- SABİHA GÖKÇEN'İ İŞGAL DAVASI; SAVCI TAHLİYE İSTEMLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci duruşmasında, tüm tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı, halkın direnişi ile sanıkların eylemlerine son verdiklerini belirterek, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Mahkeme, tahliye taleplerini değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 7'si katıldı.

İlk dört duruşmada 28 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşmada, sorgusu biten tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Tüm sanıkların avukatları, müvekkillerinin darbe girişimini öğrendikten sonra eylemlerini sona erdirdiklerini öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Tahliye konusunda görüşü sorulan tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerine karar verilmesini istediler.

SAVCI TAHLİYELERİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Tahliye taleplerine karşı görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Sabiha Gökçen Havaalanı ile sanıkların çıkış yaptığı Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı arasındaki tüm kamera kayıtları ile sosyal medya görüntülerinin temin edilmesini isteyerek, dosyası ayrılan tutuklu Yarbay Şakir Çınar'ın tüm ifadelerinin de dosyaya eklenmesi yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar hakkında TSK nezdinde disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığının, bu sanıkların Kanun Hükmünde Kararname ile atılıp atılmadığının, atılmışlar ise gerekçesinin istenmesini talep eden savcı, "Sanıklar savunmalarında, Sabiha Gökçen Havalimanı'na terör eylemi için gittiklerini her ne kadar söylemiş olsalar da, herhangi bir terör eyleminde tankların ön safta bulunmaları hayatın olağan akışına aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

HALKIN DİRENCİ SANIKLARIN EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Savcı, sanıkların direncinin halkın toplanması üzerine kırıldığını, sanıkların kendi iradeleri ile darbe girişimine son vermediklerini vurguladı. Savcı, sanıkların Baylock kullanıp kullanmadıklarına yönelik istenen yazıya henüz yanıt gelmediğini hatırlatarak, söz konusu gerekçelerle tüm sanıkların bu aşamada tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, tahliye taleplerini değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 asteğmen ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.