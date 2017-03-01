DHA İSTANBUL- SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.
Türk Hava Yolları (THY) bugün saat 07.00 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlarını durduğunu açıklamıştı. Saat 11.00 itibariyle uçuşların yapılmaya başlandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sabiha Gökçen havalimanından görüntü
-Rötarı gösteren tabeladan görüntü
-Yolculardan görüntü
-Uçaklardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
01.03.2017 - 09.11 Haber Kodu : 170301015
01.03.2017 - 10.54 Haber Kodu : 170301032_