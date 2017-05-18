DHA İSTANBUL - SABANCI CENTER'DA CUMHURBAŞKANI ÖNLEMLERİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı Sabancı Center içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabancı Center'a çıkan Güneş Sokak trafiğe kapatıldı. Sokağa girenlerin üzeri arandı. Sabancı Center'ın içerisine Cumhurbaşkanlığı araçları dışında araç alınmadı. Dış kapı girişinde arama yapıldı. Ayrıca toplantının yapıldığı salonun girişinde de arama noktası kuruldu.
KAPIDA KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan doğruca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı Center girişinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan tarafından kapıda karşılandı.
Görüntü Dökümü:
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- Sabancı Center içinde ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinden genel ve detay görüntüler
- Cumhurbaşkanının karşılanmasından detay