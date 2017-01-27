DHA İSTANBUL - RUSYA'DAN ÇALINAN ARACI IRAK'TAN SATIN ALMIŞLAR



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Beşiktaş'ta ucuz olduğu için yurt dışından aldıkları yabancı plakalı lüks ciple eğlence mekanına gelen 3 işadamı, polisin aracın Rusya'dan çalıntı olduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde aracın Irak'tan 52 bin dolara aldıklarını söyleyen işadamları hakkında çalıntı araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yetkililer ucuz olduğu için alınan Yabancı plakalı araçların büyük bölümünün çalıntı çıktığını belirterek, bu şekilde otomobil almayı düşünen vatandaşları uyardı. Yabancı plakalı araçlar, Gürcistan, Irak gibi ülkelerden yasal yollarla alınıp Türkiye'de kullanılabiliyor. Bu tür araçların 2 yılda en az bir kez yurt dışına çıkma şartı aranıyor.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE ÇALINTI ARAÇ BULUNDU

Beşiktaş'ta uygulama yapan polis ekipleri bir eğlence mekanın önünde yaptıkları kontroller sırasında Irak plakalı lüks bir cipin içindeki 3 kişiyi kontrol etti. Yapılan kontroller sırasında aracın içindeki üç kişinin tekstil işiyle uğrayan işadamı olduğunu tespit ederek herhangi bir suç unsuru bulamadı. Ancak lüks otomobil üzerinde yapılan incelemede motor ve şasi numaralarının bazılarının silindiğini, silinmeyenlerin ise belgeleriyle eşleşmediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine araçta bulunan Z.A., E.A., ve H.A. gözaltına alındı.

SATIN ALDIKLARI ARAÇ İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR

Polis merkezine götürülen işadamları otomobili Irak'tan yasal belgelerle 52 bin dolara satın aldıklarını söyleyerek belgelerini gösterdiler. Ancak yapılan araştırmada lüks aracın Rusya'dan çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine işadamlarına çalıntı araç kullanmak suçundan gözaltına alındılar ve haklarında işlem yapıldı.

ÇALINTI LÜKS ARAÇ RUSYAYA GÖNDERİLECEK

Çalıntı araç Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. İnterpol aracılığı ile aracın Rusya'daki sahibi ile irtibata geçileceği ve otomobilin Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

YETKİLİLER YURT DIŞINDAN OTOMOBİL ALACAK VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer ucuz olduğu için alınan yabancı plakalı araçlarla ilgili vatandaşları uyardı. Türkiye'deki fiyatının 10 da biri fiyatına alınabilen bu araçların bir çoğunun çalıntı çıktığını söyleyen yetkilileri, bu tür araç alacak kişilerin mutlaka bir servise götürerek motor ve şaşi numaralarını kontrol ettirmelerini istedi. Aracın çalıntı çıkması durumunda hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalınabileceğini anlatan yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Görünüt Dökümü:

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-Otomobilin görüntüsü