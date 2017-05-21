DHA İSTANBUL - RUSYA BAŞBAKANI MEDVEDEV İSTANBUL'DA... 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(KEİ) Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.
Özel uçağıyla saat 19.30 sıralarında İstanbul'a gelen Medvedev'i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Rus yetkililer ve diğer ilgililer karşıladı. Medvedev daha sonra Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacağı otele geçti
Görüntü Dökümü
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-Rus konvoyonu gidiş görüntüsü
-Medvedev'in aracının gidiş görüntüsü
Genel ve detay görüntü