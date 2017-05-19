DHA İSTANBUL - RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZINDA GEÇTİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişi sırasında güvertede bir çok askerin tek sıra halinde olduğu ve İstanbul Boğazını seyrettiği görüldü. Geminin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu ve birisinin sipere yatıp silahlı nöbet beklediği görüldü. Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Boğazı'nı geçen Rus gemilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemsinden detay görüntü

-Geminin güvertesinde tek sıra halindeki askerlerden detay görüntü

-Geminin güvertesindeki askerlerden detay görüntü

-Geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerden görüntü

-Nöbet tutan askerin sipere yatması

-Genel ve yakın detaylar

