DHA İSTANBUL - RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ  



Haber: Mustafa ÖZDABAK Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı Tsezar Kunikov isimli askeri gemi, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne ait ekipler, askeri geminin geçişini takip etti. İstanbul Boğazı geçişi sırasında, askeri geminin güvertesinde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Rus savaş gemisinden detay görüntü

-Gemideki Rus askerlerinden detay görüntü

-Geminin boğazdan geçişi

-Genel ve yakın detaylar

