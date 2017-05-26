DHA İSTANBUL - ROBOT HARMANDALI OYNADI; BAKAN VE SALONDAKİLER ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

Haber - Kamera: Enver ALAS , İstanbul /

İstanbul Üniversitesi (İÜ)'nde düzenlenen Bilim ve Sanat Ödülleri töreninde sahneye çıkan bir robot, canlı müzik eşliğinde oynadığı 'harmandalı'yla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dahil salondakilerden büyük alkış aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen 'Bilim ve Sanat Ödülleri' törenine katıldı. Üniversitenin Beyazıt'taki yerleşkesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Özlü'nün yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretim üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Faruk Özlü, bu tür ödül törenlerini çok önemsediğini söyledi. Özlü, "Ödül almaya hak kazanan projelerin özellikle genç akademisyenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Bugün ödül kazananların birçok genç arkadaşımız tarafından birer rol model olarak görüleceğine inanıyorum. Genç insanların doğru kişileri örnek olması, doğru kişilere öykünmesi, hayatın her alanında önem taşıyor" diye konuştu.

"BİLİMİ VE TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEK OLAN İNSANDIR"

Bilime ve teknolojiye daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini anlatan Özlü, "Bilim ve teknoloji geliştirmek için uygun altyapıları, laboratuvarları, test merkezlerini, teknoloji transfer ofislerini inşa ediyoruz ve devam edeceğiz. Ama en önemlisi insana yatırım yapacağız. Zira bilimi ve teknolojiyi geliştirecek olan, en nihayetinde para, binalar veya cihazlar değil, insandır" dedi.

"AMAÇ TEKNOLOJİ ÜRETMEK"

Özlü, teknoloji transfer edildikçe ikinci sınıf kalmaya, geri planda kalmaya mahkum olunduğunu anlatarak, "Bizim amacımız Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasıdır. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Bunun ana kaynağı üniversitelerdir." dedi.

REKTÖR MAHMUT AK'IN MUTLULUĞU

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise üniversitenin en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirtti. Ak, "Sanat, bilim ve teknolojide uluslararası alanda üniversitemize hizmet veren araştırmacıları, hocalarımızı sanatçıları kutlama günü. Bugün benim için en büyük ödül, siz değerli hocalarımızın başarılarıyla üniversitemizi dünyanın önde gelen üniversiteleriden biri yapmış olmaktır" ifadelerini kullandı.

ROBOTLU SÜRPRİZ

Konuşmaların ardından İ.Ü Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan grup, mini bir konser verdi. Konserin sonunda sahnede ilginç bir sürpriz yaşandı. Fransa getirilen, yazılımı üniversitenin akademisyenlerine ait olan bir robot sahneye geldi. 'Bilim' adı verilen robot, salondakileri 'merbaba' diyerek eliyle selamladıktan sonra, canlı müzik eşliğinde 'harmandalı' oynadı. İlgiyle izlenen robot, oyunun sonunda bakan dahil salondakilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan ödül töreninin son bölümünde ödüller sahiplerini buldu. Bilime Hizmet Ödülü'nü Prof. Dr. Hasan Yazıcı'ya, Sanat ödülleri, Prof. Suat Nazmi Özturna ile Yrd. Doç. Zehra Tarım Özbal'a, verildi. Ödülleri Bakan Özlü verdi. Ayrıca yayın, TUBİTAK, AB projesi ve patent ödülleri de sahiplerine verildi.

Görüntü Dökümü

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-Protokolden görüntü

-Törene katılanlar

-Bakan Faruk Özlü'nün konuşması

-Rektör'ün konuşması

-Konser

-Robotun harmandalı oynaması

-Genel ve detaylar