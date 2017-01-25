DHA İSTANBUL - REİNA'YA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRI : DEAŞ'IN "KADI"SI TUTUKLANDI

- SİLAH FOTOĞRAFLARI BULUNAN CEP TELEFONU ANÜSÜNDEN ÇIKTI

* Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan kişinin terör örgütü DEAŞ bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığı tespit edildi.

* Üst aramasında çıkan not defterinde çok sayıda DEAŞ'lının isim ve telefon listesi ele geçirildiği öğrenildi.

* Şüphelinin anüsünden çıktığı belirtilen cep telefonunda ise silah fotoğraflarının yer aldığı kaydedildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Ortaköy'de Reina'ya yılbaşı akşamı gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin DEAŞ bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığı tespit edilen Yasser Mohammed Salem Radown çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli Radown, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Radown'u “silahlı terör örgütüne üye olmak" ve “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

ÜZERİNDE BULUNAN NOT DEFTERİNDE DEAŞ'LILARIN LİSTESİ ÇIKTI

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, Radown'un üst aramasında çıkan not defterinde çok sayıda telefon numarası, adres ve isimlerin yazılı olduğu belirtilerek, söz konusu telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde örgütle iltisaklı veya çatışma bölgeler ile irtibatlı çok sayıda örgüt mensubuna ait telefon numarası olduğu belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin üst aramasında anüsünde sakladığı bir cep telefonunun da ele geçirildiği ve bu cep telefonunda

silah fotoğraflarının yeraldığı belirtildi. Yine yazıda, şüphelinin örgüt bünyesinde, "Ebu Cihad" kod ismini kullanarak kadı seviyesinde olduğu ve "Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli" bulunduğu tespitine yer verilerek şüpheli Radown'un tutuklanması talep edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Radown'un, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması dikkate alınarak "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada, Uygur asıllı Çin vatandaşı olan Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı. Radown ile birlikte tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 50'ye yakın kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.