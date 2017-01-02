DHA İSTANBUL - REİNA SALDIRISINDA ÖLEN 19 YAŞINDAKİ BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul
Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazı
-Cenazeye katılanlar
-Büşra'nın annesi, babası ve kardeşleri
-Büşra'nın saldırıda yanında olan arkadaşı Duygu (Kırmızı montlu)
-Büşra'nın gözyaşları içindeki arkadaşları
-Tabutun omuzlara alınması ve cenaze aracına konması
-Büşra'nın fotoğrafları
-Genel ve detaylar