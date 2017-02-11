DHA İSTANBUL - REİNA SALDIRGANI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (2)

Haber: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL
Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi.
16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Masharipov sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden detay görüntüler
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-Saldırganın yakalandığı gün çekilen görüntüler