DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI (Geniş haber)

Haber-Kamera : Ümit TÜRK / İSTANBUL,

Geçtiğimiz yıl başı gecesi Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Katliamın gerçekleştiği Reina'nın girişinde yapılan tören saat 13.00'de başladı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı Reina'nın kapı girişine karanfiller ve çelenkler bırakıldı. Daha sonra 3 ayrı dinde dualar okundu. Ölenler için lokma dağıtıldı.

"TERÖRE KARŞI EN GÜZEL CEVABI BİRLİKTE VERİYORUZ"

Saldırıda ölenlerin yakınları, yaptıkları konuşmada terörü lanetlediklerini dile getirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yaptığı konuşmasında terörün sadece Türkiye'de yaşanmadığına dikkat çekerek, "Bugün bize yarın onlara olabilir. O yüzden teröre karşı en güzel cevabı Beşiktaş'tan dünyaya hep birlikte veriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölenlerin fotoğraflarının kapı girişine konulması

-Karanfiller bırakılması

-Konsolosların çelenk bırakması

-3 dinde dualar okuyan din adamları

-Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın konuşması

-Ölenlerin yakınlarının konuşması

-Lokma dağıtılması

-Genel ve detaylar



31.12.2017 - 14.58 Haber Kodu : 171231062