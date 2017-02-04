Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI

* Reina saldırısı soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 11 kişi tutuklandı. Haber: Ümit TÜRK / İstanbul Reina katliamına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu...

DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI



* Reina saldırısı soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Reina katliamına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

11 kişi akşam saatlerinde savcılık tarafındanğın nöbetçi hakimliğe tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Hakimlik sorgularının ardından 11 kişinini tümü, "Terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, ayrıca şüpheliler arasında yer alan Tuersung Xıanmıxıdıng ile Bakhtiiar Abdurashıdov "39 kez Kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklandı.

Savcılığın, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın saldırıdan sonra gerçek ismini gizliyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kulandığını, Nurullayeva'nın da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Nurullayeva'nın iki DEAŞ mensubuyla birlikte Esenyurt'taki Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evinde saklandıklarının tespit edildiği, Nurullayeva'nın buradan eşi Ortaköy saldırganı Masharipov ile buluşturulmak üzere Pendik'e naklettirildiği anlatılmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.