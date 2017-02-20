DHA İSTANBUL - PROF.DR. KABOĞLU: BU DESTEK BİZE UMUT VERİYOR

* KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,

"Akademisyenlerin ihracına karşı Türkiye'den ve yurtdışından çok büyük bir destek söz konusu. Bize yapılanlar büyük haksızlığa ve yargısız infaza geçen bir yaptırım. Bu destek bize umut veriyor. Türkiye'nin geleceği için moral veriyor"

Haber - Kamera: Enver ALAS , İstanbul /

İstanbul Barosu'na bağlı bir grup avukat, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen hukukçu akademisyenlerle bir araya geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Başar Yaltı'nın da aralarında olduğu avukatlar, İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki merkezinde ihraç edilen akademisyenlerle birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Avukatlar adına açıklamayı okuyan Avukat Arzu Becerik, ihraç edilen hukukçu akademisyenlerin yanında olacaklarını ve her türlü hukuki desteği vereceklerini belirtti. Becerik, "Akademisyenlerin çalışmaları; yazıları, kitapları, toplumu bilgilendirme için katıldıkları toplantılar, söyledikleri ve derste öğrencilerine açıkladıklarıdır. Tüm bu emekleri ve ürünleriyle ve ülkelerine karşı sorumluluk anlayışlarıyla itibar sahibi olur ve saygı görürler. Bir gece yayınlanan KHK onları suçlu yapamaz, itibarsızlaştıramaz" dedi.

BAŞAR YALTI: İTİBARSIZLAŞAN O ÜNİVERSİTELERDİR"

Toplantıda konuşan TBB Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, İbrahim Kaboğlu'nun Cumhuriyet devriminin Türkiye'ye sağladığı kazançların önder isimlerinden biri olduğunu belirterek, onun üniversiteden uzaklaştırılma çabasının boşuna olduğunu söyledi. Yaltı, "Üniversiteden uzaklaştırarak etkisizleştirerek onu itibarsızlaştırmak isteyenler bilsinler ki itibarsızlaşan o üniversitelerdir. Şuan da üniversiteleri itibarsızlaştıran yöneticileridir" diye konuştu.

"İBRAHİM KABOĞLU'NUN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başar Yaltı, "Bugün Türkiye Barolar Birliği olarak İbrahim Hoca'nın yanında, onu destekleyen her türlü oluşumun içinde yer almaya devam edeceğiz. Yapılan sadece onun şahsına değil onun şahsında ilerici bütün donanımlılara karşı yürütülmekte olan engelleme savaşıdır. Amaçları o islamcı hilafeti yeni anlamıyla kurma çabasıdır. Buna izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KABOĞLU: BU DESTEK BİZE UMUT VERİYOR

Toplantıda konuşan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise ihraç edilen akademisyenlere sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek avukatlara ve Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda kişinin ihraç edilmesiyle bir tasviye sürecine girildiğini vurgulayan Kaboğlu, "Akademisyenlerin ihracına karşı Türkiye'den ve yurtdışından çok büyük bir destek söz konusu. Bize yapılanlar büyük haksızlığa ve yargısız infaza geçen bir yaptırım. Bu destek bize umut veriyor. Türkiye'nin geleceği için moral veriyor" şeklinde konuştu.

İhraç edilen hukukçu akademisyenlerden Dr. Mehmet Cemil Ozansü de mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Bizlerin örgütlü tutumuyla, kendi meslek kuruluşlarımızı bir araya gelmesiyle bundan zaferle çıkacağımızı, umudumuzun yükseldiğini paylaşmaş isterim" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra ihraç edilen hukukçu akademisyenlerden Yrd. Doç.Dr. Ceren Akçabay, Araştırma Görevlisi Barkın Asal, Dr. Mehmet Cemil Ozansü katıldı. Öte yandan toplantıya HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile eski CHP Milletvekili Ercan Karakaş da katılarak destek verdi.



Görüntü Dökümü

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-Baro'daki toplantıya katılanlar

-Avukatlar adına yapılan açıklama

-Arzu Becerik'in açıklamayı okuması

-Başar Yaltı'nın konuşması

-İbrahim Kaboğlu'nun konuşması

-Mehmet Cemil Ozansü'nün konuşması

-Genel ve detaylar