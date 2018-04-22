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DHA İSTANBUL - POLİSTEN "UYUŞTURUCU" OPERASYONU....

* Piyasa değeri 500 bin TL olan 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonundan piyasa değeri...

DHA İSTANBUL - POLİSTEN "UYUŞTURUCU" OPERASYONU....

* Piyasa değeri 500 bin TL olan 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonundan piyasa değeri 500 bin TL olan 10 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler İ.B. ve S.S. de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadeleye 
yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın Van'dan ilimize uyuşturucu sevkiyatı
bilgi edilnilmesi üzerine; 15 Nisan 2018 tarihinde Tuzla ilçesi ve Düzce İlinde yapılan operasyonlarda İ.B. ve S.S. isimli şahıslar yakalanmış, yapılan aramalarda piyasa değeri 500.000 TL olan 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Görüntü Dökümü:
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Ele geçirilen uyuşturucudan görünü
Genel ve detaylar 

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