DHA İSTANBUL - POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE POLİS ATEŞ AÇTI;15 TEMMUZ GAZİSİ VE EŞİ YARALANDI(YENİDEN)

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bariyerlerine yaklaşan ve dur ihtarına uymadığı iddia edilen otomobile ateş açıldı. Otomobil'de bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralanan şüphelinin 15 Temmuz Gazisi M. A. ve eşi S. A. olduğu belirlendi.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olay dün gece 04.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet metro girişi önündeki demir barilerlere yaklaşan şüpheli otomobile özel harekat ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara rağmen otomobilin kaldırıma çıkarak ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler bombalı araç şüphesiyle önce havaya sonra da araca ateş etti. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliler hakkında yaptığı sorgulamada, 15 Temmuz Gazisi M.A. ve eşi S.A olduğunu belirledi.

UYGULAMAYA EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ TAKILDI, POLİS EVİNE BIRAKTI

Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan M.A.'Nın, olaydan önce gece 03.00 sıralarında Fatih Aksaray'da trafik denetiminde yakalanarak alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldı. M.A.'nın kendisini 15 Temmuz gazisi olarak tanıtması üzerine ekipler tarafından eşiyle beraber evine bırakıldığı, otomobilinin ise başka bir sürücü tarafından evine götürüldüğü öğrenildi. 15 Temmuz Gazisi M.A.'nın olaydan bir saat sonra eşiyle birlikte evden çıkarak henüz belirlenemeyen bir sebepten aracıyla emniyet müdürlüğünün önüne geldiği sırada olayın yaşandığı ileri sürüldü.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

15 Temmuz Gazisi M.A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği, eşi S. A.'nın ise taburcu olduğu öğrenildi.

