DHA İSTANBUL- POLİSE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nin Okmeydanı'nda polis ekiplerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 23 Şubat perşembe günü DGH'ın Şişli ve Okmeydanı sorumlusunun 20 yaşındaki C.E. olduğunu tespit etti.

3 TABANCA VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine C.E.'nin adresine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 3 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan C.E.'nin polis ekiplerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ile 'Ruhsatsız tabanca satın almak, taşımak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı.