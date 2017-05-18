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Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
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DHA İSTANBUL - POLİS İHBARDA BULUNDU, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ.. 

  * "ATATÜRK'ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET" SORUŞTURMASINDA  "DERİN TARİH" DERGİSİNİN MAYIS SAYISINA EL KOYMA VE TOPLATMA KARARI ÇIKTI  Serpil KIRKESER, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Atatürk'ün hatırasına...

DHA İSTANBUL - POLİS İHBARDA BULUNDU, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ.. 

 


* "ATATÜRK'ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET" SORUŞTURMASINDA  "DERİN TARİH" DERGİSİNİN MAYIS SAYISINA EL KOYMA VE TOPLATMA KARARI ÇIKTI 


Serpil KIRKESER, İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında el koyma ve toplatma kararı verildi.
 
SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULDU
“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. “Derin Tarih" dergisinin Mayıs ayı sayısında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle emniyet savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Ertuğrul Sarıyar  'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca soruşturma kapsamında 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında toplatılmasını, el konulmasını ve basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasını mahkemeden talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ
Nöbetçi Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk'e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle talebin kabulüne karar verdi. Hakimlik, derginin Mayıs sayısına el konulmasını, toplatılmasını, yayın ve dağıtımının durdurulmasına hükmetti. 

Görüntü Dökümü:
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Derginin fotoğrafından görüntü

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