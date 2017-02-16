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DHA İSTANBUL - POLİS, HASTANEDEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKALAMAK İÇİN SİLAH KULLANDI

* Elleri kelepçeli olarak kaçan şüphelilerden biri, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer şüpheli de gözaltına alındı. Ersan SAN, İstanbul Polis, sağlık kontrolü için getirildikleri Esenyurt Devlet Hastanesi'nden kaçan...

DHA İSTANBUL - POLİS, HASTANEDEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKALAMAK İÇİN SİLAH KULLANDI

* Elleri kelepçeli olarak kaçan şüphelilerden biri, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer şüpheli de gözaltına alındı.

Ersan SAN, İstanbul

Polis, sağlık kontrolü için getirildikleri Esenyurt Devlet Hastanesi'nden kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için silah kullandı. Kaçan şüphelilerden biri başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Diğer şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİLER

Edinilen bilgiye göre saat 16.15 sıralarında 2 hırsızlık şüphelisi polis refakatinde hastaneye getirildi. Hastanedeki işlemler sırasında 2 şüpheli elleri kelepçeli durumda kaçmaya başladı.

POLİS PEŞLERİNİ BIRAKMADI, KOVALAMAYI SÜRDÜRDÜ

Polis hastane dışına çıkan şüphelilerin peşini bırakmadı, kovalamayı sürdürdü. Şüphelilerin kaçmaya devam etmesi üzerine polis silah kullandı. Polisin silahından çıkan kurşunlardan biri kaçan 2 hırsızlık şüphelisinden birinin başına isabet etti.

BİRİ AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI, DİĞERİ YAKALANDI

Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı, yanındaki arkadaşı da yakalandı. Polis - hırsız kovalamacası sırasında bölgeye takviye polis kuvvetleri sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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şüphelinin vurulduğu yer. yerdeki kan izleri

yakalanan diğer şühelinin polis otosundaki görüntüsü

esenyurt devlet hasanesi

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