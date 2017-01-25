DHA İSTANBUL - PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN : 4 YARALI

Ersan SAN - Zeki GÜNAL, İstanbul
Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.
Ersan SAN - Zeki GÜNAL, İstanbul Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.
25 Ocak 2017 Çarşamba 17:17
Ersan SAN - Zeki GÜNAL, İstanbul
Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.
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