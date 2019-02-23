DHA İSTANBUL -  PİSTE DÜŞEN ÖLÜ KUŞLAR NEDENİYLE 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL /

Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında THY uçağına çarpan kuşlar piste düştü. Arkasından gelen iki uçak da ölü kuşlar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

THY'nin Yanbu-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, arkasından gelen inişteki 2 uçak ise piste düşen ölü kuşlar nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı. Her iki uçak da kısa bir süre sorunsuz bir şekilde indi.

Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinden gelen ve saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inişe geçen THY'nin Airbus-321 tipi yolcu uçağına kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz bir şekilde inişini tamamlarken, ölü kuşlar 05-23 pistine düştü.

Bu sırada THY uçağının arkasından iniş için alçalan Onur Air'in Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı ile Köln-İstanbul seferini yapan MNG Havayolları'nın kargo uçağı pistte bulunan ölü kuşlar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

DHMİ EKPİLERİ ÖLÜ KUŞLARI TOPLADI

Olayın Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne haber verilmesi üzerine kısa sürede 05-23 pistinin bulunduğu bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, uçuş güvenliği açısından olumsuz bir durum teşkil etmemesi amacıyla pisti temizledi. Pistin temizlenmesinin ardından Onur Air'in uçağı 10.05, MNG Havayolları'nın uçağı ise 10.20 sıralarında inişini gerçekleştirdi.

Öte yandan THY uçağında da kuş çarpması sonrası herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edilirken, uçağın bir sonraki seferi için havalandığı öğrenildi.

