DHA İSTANBUL - PİLOT, 11 FEET’TE BALON GÖRDÜ KULEYE BİLDİRDİ





İbrahim YILDIZ / İstanbul,

Merzifon -İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının pilotu 11 bin feet’te kırmızı bir balona bağlı R harfi taşıyan bir cismin yanlarından geçtiğini gördü.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşan Boeing 737-900 tipi THY'nin Merzifon-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu pilotu, Pendik üzerinde uçağın yanından tehlikeli bir şekilde balon geçti. THY pilotunun, "Şu anda bulunduğumuz yerde kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti. Çok tehlikeli bir şekilde" raporu üzerine hava trafik kontrolörü de balonun diğer uçaklara tehlike oluşturmaması adına pilotlara bilgilendirmede bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-pilot kule konuşması