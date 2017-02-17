DHA İSTANBUL - PEŞTAMALLİ HIRSIZLAR YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da 5 yıldızlı otellerin spa merkezlerine sözde masaj yaptırmak için giderek, soyunma odalarında bulunan kabinleri soyan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Afyon, Bolu, Uşak, Yalova ve Nevşehir'de bulunan otellerin spa merkezleri ve spor salonlarından da hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen çok sayıda pahalı saat ile bir miktar para ele geçirildi. Polis, pahalı saatlerin satışına aracılık yaptığı öğrenilen 2 kişiyi daha yakaladığı belirtildi.

PEŞTEMALLA HIRSIZLIK YAPARKER YAKALANDILAR

Beşiktaş'ta 8 Aralık 2016 tarihinde mağdur M.T. polise başvurarak spor yaparken dolabının soyulduğunu binlerce lira değerinde saatinin çalındığını söyledi. Polis bu hırsızlık olayını araştırırken 5 yıldızlı otellerin spa ve spor merkezlerinden ardı ardına hırsızlık şikayetleri gelmeye başladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık yapan kişilerin eşkalini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin sahte kimlik göstererek iyi giyimli olarak spa ve spor merkezlerine girdikleri tespit edildi. İçeri girdikten sonra peştamal giyen şüphelilerin dikkat çekmeden rahatça dolaştıkları görüldü. Bu sırada müşterilerin dolapları açıp kaparken kullandıkları şifreleri fark ettirmeden görüp, öğrenen şüphelilerin, kurbanlarının soyunma odalarından ayrılmasının ardından dolapları açarak soydukları ortaya çıktı.

POLİS TAKİP ETTİ, HIRSIZLIKTAN HEMEN SONRA GÖZALTINA ALDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalin ardından kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Beşiktaş'ta bir spor merkezine giderek içerde iki saat kalan iki şüpheli çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden içerden çaldıkları iki adet lüks ve pahalı saat çıktı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken evlerinde arama yapıldı. Aramalarda ikinci el piyasa değeri 20 bin ile 30 bin lira arasında değişen lüks saatler ile, 6 bin 500 dolar para ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Poliste sorgulanan şüpheliler Sekvan S.(35), ile Abbas Ö.(28)'in eski sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Sekvan S.'nin daha önceden 7 kez, Abbas Ö.'nün ise 6 kez hırsızlık suçundan gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerin İstanbul dışında ayrıca Afyon, Yalova, Bolu, Uşak ve Nevşehir illerinde bulunan otellerin spa ve spor merkezlerin den de hırsızlık yaptıklarını belirledi.

ÇALDIKLARINI SEVGİLİLER GÜNÜNDE SEVGİLİLERİNE HEDİYE EDECEKLERMİŞ

Öte yandan 14 şubat 2017 tarihinde yakalanan şüphelilerin gözaltına alınmadan önce sevgililer günü nedeniyle kız arkadaşlarına attıkları WhatsApp mesajında “Size akşam güzel saatler aldık. Hediye edeceğiz.ö diye mesaj attıkları öğrenildi.

İKİSİDE TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Sekvan S. ile Abbas Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında lüks saatlerin satışına aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.K. ve D.Y. ise savcılıktan serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki