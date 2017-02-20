DHA İSTANBUL- PASTANEDEKİ DOĞALGAZ PATLAMASINDA BİLANÇO : 10'UN ÜZERİNDE İŞYERİ VE EV ZARAR GÖRDÜ 7 KİŞİ YARALANDI

* İGDAŞ : Tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ'ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir



İbrahim AKTÜRK-Ersan SAN, İstanbul

Küçükçekmece'de bir pastanede doğalgaz kaçağından kaynaklanan patlamada bilanço ortaya çıktı ; 7 kişi yaralandı, 10'un üzerinde işyere ve ev zarar gördü.

İGDAŞ : TESİSATA MÜDAHALE PATLAMAYA YOL AÇTI

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, patlamaya tesisata müdahalenin neden olduğu belirtilerek, "Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ'ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir" denildi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besin Müftüoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Müftüoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doğalgazdan kaynaklandığını zannettiğimiz patlama sonucu 7 vatandaşımız yaralandı. Ama çok şükür yaralıların durumu iyi. Binayı boşaltıyoruz. Burada oturan vatandaşlarımızı başka bir yerde ağırlayacağız. Bina ruhsatlı bir bina, kaçak değil. Teknik incelemeler sonucu patlamanın kaynağı doğalgaz patlamasına benziyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki işyerleri de zarar görmüş durumda" diye konuştu.

10'UN ÜZERİNDE İŞYERİ VE EV ZARAR GÖRDÜ, BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Patlama nedeniyle 10'un üzerinde işyeri ve ev zarar gördü. Olayın yaşandığı pastanenin üzerindeki katın bir bölümü çöktü. Camları hasar gören işyeri sahipleri kırılan camları temizledi. Patlamanın meydana geldiği işyeri sahibi, büyük bir gürültüyle irkildiklerini, o sırada dükkanda müşterilerin olduğunu, patlamanın ardından apar topar herkesin dışarıya çıktığını söyledi.

PATLAMA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Patlamanın hemen ardından yaşananları çevredekiler cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, patlamanın meydana geldiği pastanenin önündeki mahşeri kalabalık ve bir yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay nedeniyle çok sayıda polis bölgeye gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, özel harekat timleri de patlama noktasına gelerek tedbir amacıyla burada bekledi. Görgü tanıkları, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldiğini ve olay nedeniyle yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU KAMERASI:

-Patlama sonrası çevredeki kalabalıktan görüntü

-Bir yaralının ambulansla hastaneye görütülmesi

DETAY GÖRÜNTÜLER:

Patlamanın meydana geldiği pastaneden görüntü

-Çevredeki enkaz

-Patlamanın etkisiyle bir bölümü çökmüş binadan görüntü

-Çevrede zarar gören ev ve işyerleri

-Polis ekiplerinin güvenlik önleminden görüntü

-Özel harekat timlerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Belediyebaşkan yardımcısı Müftüoğlu ile röportaj

-Genel görüntüler