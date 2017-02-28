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Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
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DHA İSTANBUL - PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSLER KUNDAKLANDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL Kağıthane'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Seyrantepe...

DHA İSTANBUL - PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSLER KUNDAKLANDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL

Kağıthane'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık iki yıldır park halinde bulunun iki minibüs iddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK MİNİBÜSLERİ SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsleri sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

'BENİM ARACIM BURADAYDI, NEREDEYSE O DA YANIYORDU'

Mahalle sakinlerinden Enver Sandalcı "Bir senedir bu araçlar burada duruyor ve içinde tinerciler kalıyordu. Bir kaç defa şikayet ettik, polis geldi dağıttı. Bugün de en son yakmışlar. Hatta benim aracım da buradaydı, neredeyse o da yanacaktı' diye konuştu.

Olayı gören vatandaşlardan eşkal bilgilerini alan polis ekipleri kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü minibüslerin alevli yanması

-Yanan minibüslerin içerisinden görüntü

-Yanan minibüslerden görüntü

-Polis ekiplerinin minibüslerin etrafına şerit çekmesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-mahalle sakinleri ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

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