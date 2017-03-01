DHA İSTANBUL - "PANDA" LAKAPLI CEZAEVİ FİRARİSİ HIRSIZ 5 ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI





Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da daha önceden ev hırsızlığı ve oto hırsızlığı suçlarından onlarca sabıkası bulunan, kilosu ve iriliği nedeniyle "panda" lakaplı Ahmet Ö. (34), bir kez daha gözaltına alındı. Cezaevinde 2016 yılı sonunda tedavi için getirildiği hastaneden jandarmaların arasından kaçtığı belirlenen Ahmet Ö. ve suç ortağı Erol Y.'le birlikte 5 çalıntı otomobil ele geçirildi. Bu araçlardan birinin Güngören Belediyesi'nde makam aracı olduğu belirlendi.

Maltepe'de 22 Şubat 2017 tarihinde bir balık restoranın önünde valeye bırakılan son model bir otomobilin kontak anahtarı valelerin durduğu kulübeden alınarak çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin eşkaline ulaştı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ POLİSE TANIDIK GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Oto hırsızlık büro Amirliği ekipleri kısa süre sonra bu kişinin öpandaö lakaplı eski bir oto hırsızına çok benzediğini tespit etti. Cezaevinde olarak bilinen Ahmet Ö.'yle ilgili araştırma yapan dedektifler onun 2016 yılının Aralık ayında tedavi için getirildiği hastaneden kaçtığını belirledi. Bu gelişme üzerine şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE YAKALANDILAR

Esenler bölgesinde günlük kiralık evlerde kalan şüphelileri yakalamak için önceki gün tespit edilen bir adrese baskın yapıldı. Baskında eski sabıkalı “panda" lakaplı Ahmet Ö., ve suç ortağı Erol Y., gözaltına alındı. Sorgulanan şüphelilerle birlikte bir tabanca ve 5 çalıntı otomobil ele geçirildi.

ÇALINAN LÜKS ARAÇLARDAN BİRİ GÜNGÖREN BELEDİYESİNDE MAKAM ARACIYMIŞ

Şüphelilerin otoparklara ya da valelere bırakılan lüks araçları takip ettikleri, bir fırsatını bularak aracın kontak anahtarını çalıp daha sonra otomobili götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları otomobillere sahte plaka takarak dolaştıkları ve ev hırsızlıkları sırasında kullandıkları ortaya çıktı. Çalınan araçlardan birinin Güngören Belediyesi'nde kullanılan makam aracı olduğu, bir otoparktan aynı yöntemle çalındığı öğrenildi.

İLK SUÇUNU 12 YAŞINDA GASP YAPARAK İŞLEMİŞ

Şüphelilerden kilosu ve iriliği nedeniyle “Panda" lakaplı Ahmet Ö.'nün daha önceden 43 kez hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından yakalandığı belirtildi. Son olarak çetesiyle birlikte 2014 yılında gözaltına alınan Ahmet Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Azılı bir suçlu olduğu belirtilen Ahmet Ö.'nün ilk suçunu 12 yaşında gasp yaparak işlediği daha sonra suçlarına devam ettiği belirtildi. Şüphelinin hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu , ayrıca 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Erol Y.'nin ise daha önceden polise 8 geliş kaydı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının görüntüleri

-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki