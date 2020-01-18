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DHA İSTANBUL - PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ - 2 (Geniş haber)

GÜNDEM 18.01.2020, 03:19
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DHA İSTANBUL - PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ - 2 (Geniş haber)
BAYRAMPAŞA'da elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) paniğe neden oldu. Bağırarak restorandaki malzemeleri kıran ve etrafa saldıran şahıs ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Restoranın üst katında bulunan birini rehin almaya çalışan saldırgan başarılı olamayınca sağa sola saldırarak restoran malzemelerini kırmaya başladı. Üst kata çıkan merdivenlere masa ve sandalyelerle barikat kuran saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyenlerin yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise büyük bir panikle kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonrasında polisler içeri girerek Bahchevanov ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri de başarılı olamayınca, ekipler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede sırasında bir bekçi de kolundan yaralandı.
BİR BEKÇİ YARALI
Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen yabancı Bahchevanov, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan bekçi ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Görgü tanıklarından Murat Kaan Soy, olayla ilgili, "Ben tamamını göremedim fakat şahıs pala ile geldi. İçeriye girdi. Birini rehin almaya çalışmış, alamamış. Ondan sonra itfaiye geldi, su sıktılar. Zapt edemeyince şahsı, sonra polisler içeriye silahla girdi. Polislerin de üzerine yürüyünce 19-20 el ateş ettiler. Etkisiz hale getirdiler şahsı" ifadelerini kullandı.
"İKNA OLMADI, HERKESİ TEHDİT ETTİ"
Mahalle sakinlerinden Ramazan Aksoy ise, "30 senedir bu mahaldeyiz böyle bir şey görmedik. Bunlar 10-15 kişi gelmişler burada İncil dağıtmışlar. Bu haplanmış herhalde... Oraya girmiş, arkadaşını rehin almaya kalkmış. Arkadaşları da aşağı kaçmışlar. Sonra da polisler içeri girip, bunu ikna etmeye çalışmışlar. İkna olmadı, herkesi tehdit etti. İçeride sandalyeleri koydu, yukarı çıkmadık. Hiç kimse çıkamadı. Bekçi arkadaşı yaralayınca da polis arkadaşlar gerekeni yaptılar. Sonra polis arkadaşlar müdahale etti" dedi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Palalı saldırganın etkisiz hale getirilme anları ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; itfaiye ekiplerinin balkondan merdiven aracı ile içeri girmeye çalıştığı ve bu sırada içeriye giren polis ekiplerine saldıran Bahchevanov'un polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(cep telefonu kamerası)
-panik ve arbede anları
-saldırganın yerdeki görüntüsü
-polis ve bekçilerden görüntü
-polisin bahchevanov'u etkisiz hale getirme anları
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(aktüel)
-sağlık ekiplerinden görüntüler
-olay yeri incelemeri
-genel ve detaylar
+++
(EK)
-Olay yerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Görgü tanıkları ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

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