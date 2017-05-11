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DHA İSTANBUL- ÖZLEM HANİFE UZAN'A ZİMMET DAVASINDA BERAAT...

-Beraat kararının geçtiğimiz Aralık ayında verildiği ortaya çıktı. Haber: Özden ATİK / İstanbul, Firari işadamı Murat Hakan Uzan'ın eşi Özlem Hanife Uzan, Adabank'ı zarara uğrattığı gerekçesi ile "zimmet" suçundan yargılandığı...

DHA İSTANBUL- ÖZLEM HANİFE UZAN'A ZİMMET DAVASINDA BERAAT...

-Beraat kararının geçtiğimiz Aralık ayında verildiği ortaya çıktı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Firari işadamı Murat Hakan Uzan'ın eşi Özlem Hanife Uzan, Adabank'ı zarara uğrattığı gerekçesi ile "zimmet" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Özlem Hanife Uzan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını ve tedbir kararını kaldırdı.
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Aralık 2016 tarihli kararında, sanık Özlem Hanife Uzan'ın Atasu Emlak A.Ş'nin yetkilisi ve hissedarı olduğu, şirketin ise Adabank A.Ş'nin müşterisi olduğu belirtildi. Kararda, banka tarafından 21 Nisan 2003 tarihinde Atasu Emlak lehine kredi tahsis kararı verildiği ve geri ödeme gücü bulunmayan Atasu Emlak A.Ş.'ye hiç teminat alınmaksızın kullandırılan 5 adet teminat mektubundan 650 bin euro tutarlı 3 adedinin nakde tazmini sağlanarak Adabank'ın zarara uğratıldığı iddiasıyla sanık Özlem Hanife Uzan hakkında dava açıldığını kaydedildi. 

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI
Kararda, isnat edilen zimmet suçunun sanık Özlem Hanife Uzan tarafından işlendiğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller ile ispat edilemediğinden sanığın beraatine karar verildiği anlatıldı. Mahkeme heyeti, sanık Özlem Hanife Uzan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ve tedbir kararının da kaldırılmasına hükmetti. 
 

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