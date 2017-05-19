DHA İSTANBUL -(ÖZEL) - yeniden- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN'DAN SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON AÇIKLAMASI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili 'ya açıklama yaptı. Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü Gazetesinin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.

Görüntü dökümü:

------------

- Başsavcı Fidan'dan detay

- Başsavcı Fidan'ın açıklaması

FEED

