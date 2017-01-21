DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - SALDIRGAN KAÇTI, POLİS ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ

- ESENYURT'TA SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA
Haber: Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Esenyurt'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Saldırganın saklanması
-Kaçışı
-Polisin gelişi
-Saldırganın arkasından ateş açması
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