DHA İSTANBUL- (ÖZEL) PROF. DR. İBRAHİM KABOĞLU "AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ SORUŞTURMASI" NDA İFADE VERDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Olağanüstü Hal Kapsamında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle dün savcılığa ifade verdi. Kaboğlu'nun ifadesinde, kararnameden sonra ifadeye çağrılmasını manidar bulduğunu belirttiği öğrenildi.

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre "PKK / KCK Terör Örgütü'nün propagandasını yapmak" suçundan ifade veren Kaboğlu, bildirinin kimler tarafından hazırlandığını bilmediğini belirterek "Barış talepli ve barış başlıklı bir bildirinin kim tarafından hazırlandığı benim için önemli değildi. Akademisyenler grubu tarafından gönderildiği için akademisyenlerce hazırlanmış bir bildiridir" dedi. 11 Ocak 2016'da kamuoyuna duyurulmadan önce bildiriden haberdar olmadığını söylediği belirtilen Kaboğlu, "Tüm yazılarımda şiddete karşı olduğumu söyledim. Bu örgütler şiddet uyguladıkları için terör örgütüdürler. Bütün terör örgütlerine karşı çıktım" dedi.

"SORUŞTURMANIN CANLANDIRILMASINI MANİDAR BULUYORUM"

İbrahim Kaboğlu'nun, bildirinin yayınlanmasının hemen ardından soruşturmanın kısa sürede başlatıldığını, ancak savcılık makamı tarafından suçlamaya ilişkin bugüne dek bilgi verilmediğini vurguladığı, devamında da "Bugüne kadar hakkımdaki suçlamayı dahi öğrenemedim. Soruşturmayla ilgili tebligat yapılmadı. 7 Şubat'ta 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek listede adımın bulunmasından sonra ifadeye çağrılmamı, bu tarihe kadar bekletilmiş olan soruşturmanın tekrar canlandırılmasını manidar buluyorum. Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmeye aykırı bir kararnamenin bu soruşturmaya etki ettiğinden endişe ediyoruz" dediği öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Kaboğlu'nun, bildiriye imza atmaktan pişman olup olmadığına yönelik soruya da, "Türkiye'nin barışa ve barışın tesis edilmesine ihtiyacı var. Bu yönde ifade özgürlüğü sınırları içinde kalmak kaydıyla her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği inancındayım. Ben bir öğretim görevlisiyim. Bu konuda sorumluluk taşıyorum. Barışa katkı vermek sorumluluğundayım. Barış talebi ve yaşam hakkını düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde savunmak Anayasa'nın mutlak bir biçimde güvence altına aldığı hakların başında yer almaktadır" diye cevap verdiği belirtildi. Kaboğlu'nun avukatları müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Kaboğlu ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü (arşiv)

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İbrahim kaboğlu'yla yapılan röp