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DHA İSTANBUL- (ÖZEL)- PAZARCILAR SESLERİNİ CUMHURBAŞKANINA DUYURMAK İSTEDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL)- PAZARCILAR SESLERİNİ CUMHURBAŞKANINA DUYURMAK İSTEDİ

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.

Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği için eylem yapan bir grup seslerini Erdoğan'a duyurmak için Kısıklı'ya geldi. Grup, Erdoğan'ın çıkışı sırasında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanın fotoğrafı olan pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu durmayarak yoluna devam ederken grup Kısıklı'dan ayrıldı

Görüntü Dökümü:

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-Pazarcıların Kısıklıya gelmesi

-Açılan Türk bayrağı ve fotoğraf

-Alınanan güvenlik önlemleri

-Polis noktasında beton bariyerler

-Konvoyun çıkışı

-Grbun ayrılması

 

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