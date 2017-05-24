Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

DHA İSTANBUL - (ÖZEL ) OTOMOBİLİN LPG TANKI BÖYLE PATLADI: 1 YARALI

  * Elazığ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı. * Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı. * O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber-Kamera: Özgür EREN...

DHA İSTANBUL - (ÖZEL ) OTOMOBİLİN LPG TANKI BÖYLE PATLADI: 1 YARALI

 

* Elazığ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı.

* Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()
Olay Elazığ Oto Sanayi Sitesinde  geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Serdar Güler, LPG'li aracını oto sanayi sitesine bakıma  götürdü. Araç sahibi aracın bagajında bulunan LPG tankını kontrol etmek için aracın arka kısmına yöneldi. Güler bir süre sonra aracın  tankı ile uğraşmaya başladı.Araçtaki LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama nedeniyle aracın  etrafında bulunan iki kişi sağa sola kaçtı. Bu sırada  gazın basıncı ile Güler yere yığılırken şans eseri LPG tankından çıkan gazın alev almadı. Bir süre sonra çevredekiler, yere savrulan Güler'in yardımına koştu. Bu anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine  olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi  yaptıktan sonra  ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Basınç nedeniyle kulaklarında geçici işitme kaybı ve yüzünde yanıklar olan Serdar Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
------------------------
GÜVENLİK KAMERASI
-Güvenlik kamerası bir aracın başında üç kişinin görüntüsü
-Bir kişinin aracın bagajında LPG tankı ile uğraşması
-Aracın tankının patlama anı
-Araç ile uğraşan kişinin yüzüne gaz gelmesi
-Yaralı kişinin yere düşmesi
-İki kişinin sağa sola kaçışması
-Çevredekilerin yaralı kişiye yardıma koşması
-Güler'in hastanedeki fotoğrafı
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246