DHA İSTANBUL - (ÖZEL ) OTOMOBİLİN LPG TANKI BÖYLE PATLADI: 1 YARALI

* Elazığ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı.

* Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Olay Elazığ Oto Sanayi Sitesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Serdar Güler, LPG'li aracını oto sanayi sitesine bakıma götürdü. Araç sahibi aracın bagajında bulunan LPG tankını kontrol etmek için aracın arka kısmına yöneldi. Güler bir süre sonra aracın tankı ile uğraşmaya başladı.Araçtaki LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama nedeniyle aracın etrafında bulunan iki kişi sağa sola kaçtı. Bu sırada gazın basıncı ile Güler yere yığılırken şans eseri LPG tankından çıkan gazın alev almadı. Bir süre sonra çevredekiler, yere savrulan Güler'in yardımına koştu. Bu anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Basınç nedeniyle kulaklarında geçici işitme kaybı ve yüzünde yanıklar olan Serdar Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Güvenlik kamerası bir aracın başında üç kişinin görüntüsü

-Bir kişinin aracın bagajında LPG tankı ile uğraşması

-Aracın tankının patlama anı

-Araç ile uğraşan kişinin yüzüne gaz gelmesi

-Yaralı kişinin yere düşmesi

-İki kişinin sağa sola kaçışması

-Çevredekilerin yaralı kişiye yardıma koşması

-Güler'in hastanedeki fotoğrafı

