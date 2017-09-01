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DHA İSTANBUL -  (ÖZEL) - OTO TAMİRHANESİNDE DANA KURTARMA OPERASYONU

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL- Ümraniye'de bir oto sanayi sitesinde kesilmek için getirilen dana bir tamirhanenin boşluğuna düştü. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla  kurbanlık hayvan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda...

DHA İSTANBUL -  (ÖZEL) - OTO TAMİRHANESİNDE DANA KURTARMA OPERASYONU

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-
Ümraniye'de bir oto sanayi sitesinde kesilmek için getirilen dana bir tamirhanenin boşluğuna düştü. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla  kurbanlık hayvan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı.
Sabah saatlerinde kesim için getirilen dana bir oto tamirhanesinde araçların altına bakılan boşluğa düştü. Yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki boşluğa düşen kurbanlık danayı çevredekiler kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı  olamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin kurtarıcı aracı kurbanlığı düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı .Kurbanlık  vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı. Kurtarma çalışmalarında ilk denemede başarısız olunca dana yere düştü. Daha sonraki  denemede kurbanlık düştü yerden çıkarıldı. Kurtarılan dana kaçmaması için iple demire bağlandı. 

Görüntü Dökümü: 
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-Oto sanayi sitesinden görüntü
-Tamirhanenin boşluk bölümüne düşen dananın görüntüsü
-Vatandaşların kurtarmaya çalışması
-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları
-Dananın yere düşmesi
-Vinç ile çıkarılması
-Bir duvarın kenarına bağlanması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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