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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu. Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL) KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu. Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na getirildi. Burada olay yeri incelemesinin ardından ceset Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının yaptığı  teşhis sonucu cesedin dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ayhan Akar'a (47) ait olduğu tespit edildi. Bir kargo şirketinde çalışan, 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın eşi ile uzun süredir sorunları olduğu, kardeşinin yanında yaşadığı ve gece yarısı kardeşinin aracını alarak köprüye intihar etmek için gittiği öğrenildi. Ayhan Akar'ın cenazesi Yanibosna'daki  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz polisinin arama yapması
-Deniz polisinin cesedi çıkartması
-Limandaki deniz polisi
-Morg önünde bekleyen olay yeri inceleme polisleri
-Morg önünde bekleyen Ayhan Akar'ın yakınları
-Genel ve detaylar 
 

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