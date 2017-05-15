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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - KARTAL'DA OTOMOBİLE KURŞUN YAĞMURU:  1 AĞIR YARALI

  Haber-Kamera : Uğur AYAZSIN - İSTANBUL Kartal'da kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü  yaralandı. Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobil ile seyreden İsmet Çakır (28) kimliği...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - KARTAL'DA OTOMOBİLE KURŞUN YAĞMURU:  1 AĞIR YARALI

 

Haber-Kamera : Uğur AYAZSIN - İSTANBUL
Kartal'da kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü  yaralandı.
Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobil ile seyreden İsmet Çakır (28) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Seyir halindeki araca yaklaşık 10 el ateş edildi.

KURŞUN KAFASINA İSABET ETTİ
Kurşunların hedefi olan Çakır, kafasında yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan İsmet Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ
Olay Yeri İnceleme Ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak kurşunlanan araç üzerinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırısı sırasında bir kurşunun da caddede bulunan işyerinin camına isabet ettiği görüldü. Görgü tanıkları sabah saatlerinde çok sayıda silah sesi duyduklarını belirttiler. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kurşunlanan otomobil
-Çevredekiler
-Kurşun isabet eden işyeri
-Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışması
-Polis
-Görgü tanıkları ile röportajlar
-Genel ve detay

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