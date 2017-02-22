DHA İSTANBUL- (ÖZEL) İTFAİYE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

* Kartal'da bir binanın giriş katındaki daireyi alevler sardı.

* İçeride mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri balkondan girerek kurtardı.

* Ağır yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekibi balkondan eve girerek alevlerin arasından kurtardı. Ağır yaralanan Mahmut Kocabaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Karlıktepe mahallesi Öztaş sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında çıktı.

Giriş kattan yükselen dumanları gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarken durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada binada yaşayanlar içeride birisinin olabileceğini söyledi. Dairenin giriş kapısı kilitli olduğu için itfaiye, balkonun demir korkuluklarındaki kilidi kesip camı kırdıktan sonra dairenin içine girdi.Ekipler içerde ağır yaralı Mahmut Kocabaş'ı dışarı çıkardı.

VUCÜDÜNDA İLERİ DERECEDE YANIK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Yerdeki yaralıya ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptıktan sonra sağlık ekipleri beklendi. Vücudunda ileri derecede yanıklar olan yaralı yerde acılar içinde kıvrandı.

Bir oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Mahmut Kocabaş'ın annesiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında evde tek olduğu öğrenildi. Ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırlan Kocabaş'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

"AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI

Mahalle sakinleri ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Binada oturduğunu söyleyen bir kadın, "Ben 5 defa aradım.Diğer arkadaşlar da aradı. Ayrıca emniyetteki arkadaşların da aradığını biliyorum" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Daireden yükselen yoğun duman

-İtfiayenin müdahalesi

-Dışarıya çıkan bina sakinleri

-Bir bina sakinin olayı anlatması

-Daireden çıkarılan yaralının görüntüsü

-İtfiayenin ilk müdahalesi

-Daireye girilen balkondan görüntü

-sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralının ambulansa konması

-Vatandaşların ambulansın geç geldiğini iddia etmesi

-Genel ve detay görüntüler

