DHA İSTANBUL (ÖZEL) İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEZAEVİ'NDE

Cengiz ÇOBAN, İstanbul
"Uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. cezaevine konuldu. Dün geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Ö.C Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne getirilen eski Emniyet Müdürü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Üsküdar'daki cezaevine konuldu. Olayın ortaya çıkmasından sonra açığa alınan Ö.C'nin cezaevine girdiği sırada yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sivil polis aracının gelmesi
-Cezaevi girişinde kontrol noktasından geçmesi
-Ö.C araçtan inmesi
-Polislerle birlikte cezaevine girmesi
-Cezaevinden görüntü
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