DHA İSTANBUL - (ÖZEL)HAVALİMANI'NDA KÜRT BÖLGESEL BAYRAĞI EYLEMİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'na gelen Eski BBP Bolu İlçe Başkanı ve yanındaki 4 kişi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Kürdistan bayrağı için protesto eylemi yaptı. Mahmut Alan gözaltına alındı.

Eski Büyük Birlik Partisi(BBP) Bolu İlçe Başkanı Mahmut Alan ve yanındaki 4 kişi, saat 01.45'te Atatük Havalimanı İç Hatlar Geliş kapısı önüne gelerek içeri girmek istedi. Ellerinde Türk bayrağı olan Alan ve beraberindekileri güvenlik görevlisi durdurarak içeri almadı. Bunun üzerine Alan, "Barzani gelmiş bugün. Barzani protesto etmek için buradayız. Hiçbir devletin tanımadığı Barzani bugün buraya indi. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldı. HDP Genel Merkezi'ne etek atmıştım. Şimdi de Barzani'ye fantezi iç giyim atıyorum." Şeklinde bağırdı. Havalimanı polisi, yere iç çamaşırı da atan Mahmut Alan'ı gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Karakolu'na götürdü.

Alan'ın karakoldaki ifade işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mahmut Alan ve beraberindekilerin iç hatlara doğru yürümesi

-Güvenlik görevlisinin onları durdurarak içeri almaması

-Mahmut Alan'ın konuşmaları

-Eylemcilerin gözaltına alınması

-Polislerden görüntü

