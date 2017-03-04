DHA İSTANBUL - (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) SİNAN OĞAN'IN KATILDIĞI KONFERANSTA OLAY

* Sinan Oğan,

"Bir saldırı oldu, kürsüyü devirdi"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Enver ALAS - İSTANBUL

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı.

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti.

"KÜRSÜYE DEVİRDİ"

Konferansın ardından olayla ilgili açıklama yapan Sinan Oğan, "Bir saldırı oldu. Biz burada demokrasiyi anlatırken maalesef ki daha önce Iğdır'dayken PKK'nın saldırısına uğramıştık, mecliste AKP'lilerin saldırısına uğramıştık, bugün ülkücü olduğunu iddia eden ancak kandırılmış bir gencin saldırısına uğradık" dedi. Kendisine fiziksel bir müdahalenin olmadığını belirten Oğan, "Kürsüye devirdi" dedi.

Oğan'ın şikayetçi olmaması üzerine olay çıkaran kişinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada yaşananlarla ilgili Meral Akşener twitter hesabından "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı" açıklamasını yaptı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olayla ilgili görüntü

-Olayın sonrasındaki salondan görüntüler

-Oğan'ın salandan çıkışı

-Açıklamaları

-Detaylar



FEED